Succès pour la 23e édition de l’Extrême-sur-Loue

Mini-Xtrem et épreuve de Draisienne

La manifestation a débuté avec la Mini-Xtrem et la draisienne, 2 épreuves réservées aux enfants. Grand succès, pris de 285 enfants ont participé aux courses ! La Mini-Xtrem est une compétition qu’adore les enfants... et parents.

Les enfants ont pu jouer dans la cour des grands avec une remise des récompenses sur le podium, Comme nos compétiteurs internationaux, les gagnants ont reçus médailles, et bouquets de fleurs.



Résultats Compétition UCI MARATHON CLASS 1

L’Extrême-sur-Loue, c’est aussi un compétition internationale UCI Classe 1 où les meilleurs marathoniens étaient sur la ligne de départ. Les français étaient au RDV avec Pierre BILLAUD, champion de France 2019.



Sur les 43 pilotes partants, la course étaient d’un niveau mondial, avec beaucoup de français sur la ligne de départs.

Sur une course pleine de rebondissements, c’est finalement l’Allemand Simon Schelb qui s’est imposé chez les hommes, avec plus de 7 minutes d’avance sur le franc-comtois Clément Berthet et l’Allemand Sell NIKLAS. En interview sur le podium, Simon SCHELB a souligné que l’Extrême sur Loue est une de ses courses favorites car le parcours demandent beaucoup de technique.



Chez les dames, seulement 2 compétitrices ont pris le départ. C’est Estelle Morel, licenciée au Vélo CLub Ornans qui a remporter la course dame de l’Extrême-sur-Loue, suivi de la suissesse Barbaret LIARDET.



Le podium s’est déroulé conformément au protocole sanitaire mis en place.



Tous les résultats sont disponibles sur le site internet www.extreme-sur-loue.com, onglet résultats. Des randos en or Les randonneurs étaient au rendez-vous. Plus de de 2100 participants sont venus découvrir les 9 randonnées VTT FFC labelisées Rando d’Or FFC créés uniquement pour l’occasion. Les parcours variés, ont plu à nos vététistes.



3 photographes professionnels étaient postés le long des parcours, les photos seront disponibe et téléchargeable par tous sur le site internet www.christophe-tattu.com/acces-client