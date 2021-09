Un poney à l'Ehpad de Frasne

La Mutualité Française Comtoise est très attachée à l’animation au sein de ses EHPAD. Elle a souhaité développer depuis quelques années des activités en lien avec les animaux, ce que l’on appelle la médiation animale.



L’objectif étant pour les résidents de renouer avec le temps d’avant où bon nombre avaient un animal de compagnie, voir des animaux à la ferme et cette activité répond parfaitement à ce constat.

Grâce à des crédits alloués par le Conseil Départemental du Doubs, des séances de Médiation animale, ont été mises en place sur l’EHPAD les Gentianes fleuries de Frasne et notamment avec la venue d’un poney, prénommé Hector, au sein même de la structure.



L’animal accompagné par madame Hienne en lien avec l’association AnimOtive déambule aisément et en toute quiétude dans les espaces collectifs de l’EHPAD, jusqu’au chevet des résidents dans leur chambre.

Le bienfondé d’une telle activité n’est plus à prouver, la réaction spontanée des résidents en atteste.



www.maison-retraite-mutualiste.fr/fr/ehpad-frasne