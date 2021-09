Le Département du Doubs aux côtés des agriculteurs en difficulté

Béatrix Loizon, vice-présidente du Département du Doubs, en charge de la gestion et de la préservation du patrimoine naturel, de la transition climatique et du tourisme, et Marie-Paule Brand, conseillère départementale déléguée à l’espace rural et périurbain, représentant Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs, ont signé une convention - cadre de partenariat pour trois ans avec Jean Vuillet, président de l’association Solidarité Paysans - association partenaire des agriculteurs en difficulté du Doubs (APAD25).

Le Département s’engage à apporter un soutien financier proportionnel au nombre de dossiers suivis par l’APAD 25, pour la mise en place d’un accompagnement des agriculteurs en difficulté : visites sur place, suivis réguliers, appuis techniques et conseils.



Cette signature est intervenue lors de l’assemblée générale statutaire de l’association, le 15 septembre 2021.