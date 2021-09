A Goux-sous-Landet ce dimanche 11 septembre

L'Asa Séquanie organise deux spéciales de jour et une de nuit. Le circuit fait 12 kilomètres entre Montfort et Quingey. Il y aura des voitures anciennes et des voitures modernes. GOUX ANIMATIONS organise un parking pour les spectateurs ainsi qu'une buvette où l'on trouvera de quoi se rafraîchir et de quoi se restaurer. Il y aura des saucisses, merguez et des crêpes. Le soir un repas saucisse cancoillotte pommes de terre pour le prix de 10 euros. Les réservations du repas se feront sur place jusqu'à 17 heures.