L’esperluète à Pontarlier : réouverture le mardi 7 septembre

Ce café de la rue Vannolles, géré et animé par les bénévoles de l’association « Rencontres autour d’un café et d’un livre », sera à nouveau ouvert à tous les publics mardi 7 septembre à 10 h. Depuis bientôt huit ans, du mardi au samedi, de 10 h. à 18 h., il offre à tout un chacun la possibilité de déguster une boisson, sans alcool, dans un lieu agréable d’aspect et calme d’ambiance ne nécessitant qu’un seul effort : celui d’y entrer ! Réglementation oblige, le passe-sanitaire est exigé. En complément de l’accueil dans la salle de café, l’association propose une série d’animations : rencontres littéraires, spectacles musicaux ou autres, causeries diverses, expositions…, généralement d’accès gratuit. Un bon moyen pour en connaître le programme : le demander en venant boire un verre ou une tasse !

L’esperluète, 5 rue Vannolles, Pontarlier, tel 03 81 39 34 27 (aux heures d’ouverture), Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .