Dresseuse et voltigeuse, Lucie propose à nouveau cette année un spectacle équestre tout public.

Dimanche 22 août 2021, au 38 grande rue à Eternoz, profitez d’un spectacle de liberté et de voltige alliant poésie et show équestre réalisé par une équipe de passionnés qui saura vous faire passer un moment de détente en plein air.

Renseignements : 06 85 65 58 94 - Buvette et grignote

Tarifs : Adulte 7 € / Enfant : 5 € (gratuit - de 5 ans).

Dernier concert de la saison avec le groupe Turbo Niglo.