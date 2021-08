Incendies dans le sud de la France : envoi d’un groupe de renfort «colonne Est Alpha»

Cet engagement est coordonné par le ministère de l’intérieur dans le cadre du dispositif préventif qui est annuellement mis en place pour la période estivale.



Cette colonne de renfort, formée préventivement par la zone de défense et de sécurité (regroupement les dix-huit départements du Grand-Est de la France) est destinée à venir renforcer les départements soumis à d’importants feux de forêt.



Une colonne est constituée de quatre groupes d’intervention, chaque groupe représentant quatre engins de lutte contre les incendies de forêt, un véhicule tout-terrain de commandement et un véhicule dédié à la logistique.



En ajoutant le groupe de commandement, ce sont près de 70 sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Haute-Marne et du Doubs qui ont été mobilisés par l’Etat.



Pour le Doubs, les 8 sapeurs-pompiers volontaires et 8 professionnels engagés proviennent de 9 centres de secours différents : Morteau, Pontarlier, Pont-de-Roide, Emagny, Amancey, Hérimoncourt, Montbéliard, Besançon-Est et Besançon-Centre.



3 camions feux de forêts et un véhicule logistique du Doubs sont engagés. Les lieux d’intervention dans le Sud de la France et la durée de l’engagement sont inconnus à ce jour.

(photo F.Parriaux)