Le jeu des 1000€ à Ornans !

Jeu gratuit, il suffit de se présenter le vendredi 3 septembre au CAL (rue de la Corvée) à 17h00 ou à 18H30 pour les sélections et ensuite répondre aux questions bleues, blanches et rouges, encouragé par le public aux cris de « banco » et « super » !!!



À 17h00 seront enregistrées les 2 premières émissions et à 18h30 les 3 autres (dont 1 «spéciale jeune»).



Les émissions seront ensuite diffusées chaque jour, du 20 au 24 septembre sur les ondes de France Inter à 12h45.



La ville espère que les personnes seront nombreuses à relever le défi intellectuel que lance Nicolas STOUFFLET.



Pass sanitaire obligatoire.





Le lendemain, le samedi 4 septembre rendez-vous à Vauvillers (Haute-Saône).

www.franceinter.fr/culture/assistez-au-jeu-des-1000-euros-en-direct-dans-votre-ville