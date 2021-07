Le Plateau Campagnard à Amancey s’offre une nouvelle vitrine

Après avoir fêté, en 2019, les 20 ans de construction de l’atelier de fabrication, les sociétaires de la Fruitière des Plateaux d’Amancey avaient la volonté d’offrir une belle vitrine pour le Comté, produit phare de la filière. « Un magasin plus spacieux et surtout plus visible pour la clientèle de passage », précise Marie Jeanne Clerc, la responsable.



Le Comté a évidemment toute sa place dans ce grand espace de vente. De belles meules de Comté de 6 à 18 mois sont disposées derrière un espace vitré. La décoration conjugue tradition et modernité. La charpente apparente et les boiseries sont à l’image des fermes régionales le tout est surplombé d’une horloge pour nous rappeler « qu’il est temps de savourer le Comté ».





Au centre du magasin, les produits frais sont à l’honneur avec une grande variété de fromages, yaourts, beurre et crème. Sans oublier le rayon boucherie, charcuterie et les légumes frais de saison, mais aussi des produits locaux tels que le miel, le vin, la bière, les biscuits, les glaces et bien d’autres délicieuses productions du terroir franc-comtois.



Au total, plus de 100m2 dédiés aux produits régionaux de proximité pour valoriser le travail et la qualité des producteurs locaux. « Nous privilégions le circuit court et nous avons encore un peu de place pour accueillir de nouveaux producteurs » précise la gérante. « Nous souhaitions avant tout garder un point de vente au cœur de notre territoire, c’était une priorité pour les producteurs de lait ». Nul doute que l’accueil chaleureux du personnel et l’emplacement idéal du magasin en bordure de route devraient pleinement satisfaire la clientèle.



Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h30 - 03 81 86 54 34.