Il gagne le Super Jackpot de 46 217 € au casino de Besançon

L’heureux gagnant, un bisontin et jeune retraité depuis quelques semaines, a eu l’immense bonheur de remporter cette fabuleuse somme de 46 217 euros.



Avec beaucoup de bonheur, il a confié qu’il était "ravi que sa retraite débute aussi bien".

Les équipes du casino ont chaleureusement félicité le gagnant. Depuis début juillet, de nombreux autres clients ont entendu les machines à sous chanter, notamment le 7 juillet avec la jolie somme de 12 867 euros remportée et le 4 juillet, celle de 11 691 euros.

Avec le dispositif JOAJACKPOT, il est possible de suivre l’actualité des jackpots du casino JOA de Besançon sur https://www.joa.fr/casinos/besancon, rubrique Jackpots.



Le Casino JOA de Besançon c’est : des machines à sous, de la roulette anglaise et du black jack électroniques, de l’Ultimate Texas Hold’em, du Black jack, de la Roulette anglaise, un bar et un restaurant avec une très belle terrasse en été. Tout l’été, retrouvez nos animations musicales en terrasse les samedis soirs, jusqu’au 28 août.

Le Casino JOA de Besançon vous accueille 7j/7, 365 jours par an, de 10h à 3h du matin et 4h, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Les jeux de table sont ouverts dès 21h, tous les jours.



Sur la photo : Le gagnant (à droite) en compagnie de Franck HERIBEL, Directeur général du casino JOA Besançon (à gauche) Crédit photo : Casino JOA Besançon