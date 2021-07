(ECONOMIE) Une nouvelle agence d'expertise-comptable à Valdahon

L'ouverture de cette nouvelle agence répond à l’objectif d’agrandir la zone d’intervention du cabinet dans un secteur géographique en fort développement au niveau industriel et commercial.

En effet, Valdahon se situe entre Besançon et Morteau et entre Besançon et Pontarlier, villes où In Extenso est implanté depuis de nombreuses années. Valdahon a su tirer parti de sa position géographique (entre Besançon et la Suisse) pour avoir un développement économique important ce qui a justifié l’opportunité de procéder à cette ouverture de bureau.

Cette nouvelle agence permettra de proposer un accompagnement de proximité à l’ensemble des acteurs économiques du secteur tels que les artisans, commerçants, professions libérales, industries, de la TPE à la PME. Les expertises proposées porteront sur l’accompagnement en matière de comptabilité, de social, de juridique, de conseil en gestion de patrimoine et toutes expertises liées à nos métiers, en lien avec les équipes IN EXTENSO au niveau national.

Le bureau de Valdahon sera dirigé par Sylvain Bôle, expert-comptable, qui pourra s’appuyer sur une collaboratrice et un apprenti afin d’être tout de suite réactif à la demande des clients.

Valdahon vient compléter le maillage territorial d’In Extenso sur la région qui compte 17 agences couvrant 8 départements : Dijon (21), Auxerre (89), Vesoul (70), Arc les Gray (70), Hericourt (70), Lure (70), Reims (51) Chaumont (52), Bourbonne les bains (52), St Geosmes (52), Audincourt (25), Besançon (25), Morteau (25), Pontarlier (25), Charleville-Mézières (08) et Troyes (10).



A propos d'In Extenso

In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME en France détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 000 collaborateurs et 200 bureaux répartis sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise.

In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros.

Pour en savoir plus, www.inextenso.fr