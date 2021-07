Nés à Toulouse, d'origine Malgache, Ludy et son frère Nathan forment le duo SOA. Lors de leur passage à The Voice, le duo a conquis le coeur du public et le coach Pascal Obispo. Aujourd'hui, ils dévoilent "Loin de toi", un morceau introspectif qui raconte leurs retrouvailles après une séparation chez Jo And Co.