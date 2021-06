Innovation chez les pompiers : les photos faites par la victime pour aider les secours

Depuis mars 2021, lorsqu’un opérateur réceptionne une demande de secours (appel 18/112), il peut demander à la personne en ligne des photographies du sinistre ou de la ou les victimes via son smartphone...

La photo permet d’avoir une idée plus précise de la situation pour une aide décisionnelle complémentaire.





Les sapeurs-pompiers peuvent alors engager les secours les plus adaptés en quantité et en qualité et ainsi améliorer la prise en charge de la victime ou le traitement du sinistre.