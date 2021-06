Deux véhicules innovants chez les pompiers du secteur de Vaufrey

Entièrement pensé par les personnels du SDIS, deux véhicules innovants totalement adaptés à un terrain particulier seront livrés en ce début juin au centre d'incendie et de secours de Vaufrey...

Le Véhicule de Premier Secours (VPS) a vocation à remplacer le Véhicule de Première Intervention (VPI).

Premier véhicule en France conçu dans la catégorie des 4,5 tonnes pouvant, par dérogation, se conduire avec le permis B, après une formation spécifique réalisée en interne au SDIS. Ses missions sont la lutte contre l’incendie et le prompt secours aux victimes.



(VPS : 160 CV, pompe hydraulique 600 litres)





VTPM : un aménagement intérieur pensé et formalisé au millimètre





Le Véhicule Transport Personnel et Matériel (ou VTPM) est un concentré de véhicule de transport de personnel et du véhicule tout usage. Ce véhicule compact est conçu pour assurer diverses missions comme le secours à personnes, la lutte contre les inondations et le transport de personnels.







La banquette arrière est rabattable, permettant l’emport de matériels complémentaires si nécessaire



Ces deux premiers véhicules seront livrés au centre d’incendie et de secours de Vaufrey le 5 juin 2021.

Ils répondent au souci constant du SDIS du Doubs de s’adapter aux réalités du terrain, aux besoins des personnels et aux évolutions de la réglementation.

Le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, chef du groupement des services techniques et de la logistique, souligne l’importance d’avoir mené ce projet avec une équipe multidisciplinaire bénéficiant de la participation d’un SPV chargé des développements moteurs au sein d’un constructeur automobile emblématique de notre région.

