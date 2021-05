Signature à Ornans par le Préfet de la convention Petites Villes de demain

Dans le cadre du programme Petites Villes de demain (PVD), les communes d’Ornans et de Quingey font partie des lauréats du programme « Petites Villes de demain » dans le Doubs.

La signature de la convention a eu lieu vendredi 28 mai à Ornans en présence du Préfet du Doubs, du président de la Communauté de Communes Loue-Lison, de Mme le Maire d’Ornans et de Mme le Maire de Quingey.







Joël Mathurin, préfet du Doubs précise « La crise sanitaire que nous avons traversée a entraîné une perte de 8 points au PIB de notre pays. Le programme « Petites Villes de demain » est une innovation.

Elle fait partie du projet de relance économique dont les collectivités ont un rôle à jouer.

« Petites Villes de demain » permet à Ornans et Quingey d’accélérer leurs ambitions dans les domaines économiques, touristiques, culturels et qui doit rayonner sur les 25 000 habitants du territoire Loue-Lison. L’état est également là pour accompagner et créer du réseau afin de mutualiser les idées, les compétences... ».



« On a hâte d’être dans l’opérationnel, que les chantiers débutent afin de faire partager ces projets de ville aux 72 autres communes de notre territoire Loue Lison. Les centres bourgs de Quingey et Ornans doivent être des locomotives pour l’ensemble de la Communauté de Communes » précise Jean-Claude Grenier, le président de la Communauté de Communes Loue-Lison.

A l’occasion du départ du préfet du Doubs. Les communes d'Ornans et Quingey lui ont offert des cadeaux dont une représentation à la sanguine de Un enterrement à Ornans de Courbet, réalisée par l’artiste Gustave Lafond.