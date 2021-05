Le TOUR DES SAVOIRS d'Aurélie à vélo, de Nevers à Morteau

Au Tadjikistan elle a reçu un message des universités de Bourgogne et de Franche-Comté lui disant qu'ils cherchaient quelqu'un pour aller rencontrer des chercheurs en région et qu'il serait intéressant de le faire à vélo.

Le projet a tout de suite emballée Aurélie.



Les universités de Bourgogne et de Franche-Comté organisent un évènement tous les deux ans pour rendre accessible et visible auprès du grand public le travail de chercheurs et d'artistes : la biennale Art & Science.



Cette année le thème est le réseau et l'évènement s'appelle Réseaux Partout tu tisses.

Depuis plusieurs mois, des spectacles, des expositions et des rencontres virtuelles avec des chercheurs sont proposés autour de la thématique des réseaux.



Les missions :

1 - Collecter des savoirs de chercheurs et des savoirs d'habitants.

2 - Expérimenter l'idée de réseau : quel réseau peut se tisser par les rencontres d'un voyage à vélo ?



Son blog : http://directionlhorizon.fr