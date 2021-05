Une fabrique à loisirs dans le grand Besançon !

Les deux chefs d'entreprises ont mis à profit cette période de fermeture de leurs activités respectives pour imaginer et bâtir ce projet XXL qui s’étendra sur plus de 7000m2. D’ici la fin de l’année 2021, le site OBLIGER sera entièrement repensé tout en préservant son identité industrielle. Il accueillera de nombreux espaces de loisirs, ambiances de restauration, ainsi qu’un hôtel afin de séduire un public éclectique et multi-générationnel.



Les porteurs du projet ont créé ce lieu à leur image, chaleureux et convivial en gardant l’âme du bâtiment, où chacun pourra pratiquer une activité selon ses envies. L’agencement des espaces permettra un cloisonnement naturel des activités afin de garantir une expérience ludique et agréable.



Ce complexe indoor figurera parmi les plus grands en France.



Le complexe de loisirs sera un lieu d’événements pour les plus petits avec l’organisation d’anniversaires, et les plus grands avec la possibilité de privatiser des espaces. Le côté professionnel n’a pas été oublié puisque les entreprises et les associations pourront organiser leurs séminaires, réunions de travail ou team building. Des salles modulables pourront accueillir 2 à 180 personnes. Des formules sur-mesure permettront de conjuger travail, loisirs et restauration sur le même site le temps d’une journée, voire sur plusieurs jours.

De nombreuses activités dans le futur complexe dont le nom sera révélé prochainement :

Un hôtel 4 étoiles de 22 chambres

3 ambiances de restauration : Une ambiance snacking / sandwicherie ; Une brasserie ; Un restaurant bistronomique

Une salle de séminaire modulable (210 m²)

Un bowling 24 pistes (Qubica AMF)

Une salle de billard

Un laser-game (Cyberblast, Zone Laser Diffusion)

Une salle d’arcade

2 ambiances bars dont une vinothèque

Une petite scène musicale

Une plaine de jeux pour enfants (Play in Business, 570 mÇ)

Une zone d’escalade ludique (Clip & Climb, 170 mÇ)

Une zone de trampolines (Fun spot, 570 mÇ)

Un projet 100% privé



Ce projet 100% privé d’un montant total de 8 millions d’euros permettra la création d’une cinquantaine d’emplois. Il bénéficie du concours bancaire du CIC Est, de la BNP, et du soutien de la Banque Publique d’Investissement (BPI) qui ont cru à ce projet dès les premières démarches des 2 dirigeants. Son emplacement stratégique au coeur de la zone commerciale de Valentin sur la commune de Miserey-Salines, le long de la RN 57 (aux portes de la Haute- Saône) est un atout formidable pour son rayonnement et sa visibilité.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Antony SERRA (gérant et Chef de cuisine du Château de la Dame Blanche à Geneuille) et Christophe BOILLOT (gérant des complexes de loisirs d’Audincourt et Belfort) peuvent également compter sur le soutien du Grand Besançon, du Conseil Municipal de Miserey-Salines et d’un pool régional d’investisseurs privés. Dans un contexte sanitaire inédit, il permet d’apporter une activité à des dizaines d’entreprises régionales parmi lesquelles :

GROS OEUVRE / STRUCTURE

Obliger (Structure métallique)

• Bonnefoy TP (Travaux publics)

• Brisard (Étanchéité/Désenfumage)

• Parente (Maçonnerie)





CONSTRUCTION DE PROJET / INGÉNIERIE

• Cristalead (Architecture)

• Denote (Agencement/Décoration)

• Gesta BFC (Comptabilité/Juridique)

• Vizualistic (Décoration)

• MCC (Communication)





TRAVAUX

• Perrin Burnel (Cloisons)

• Itesya (Électricité)

• Chagué (Plomberie)

• Audio Fidélité (Son/Vidéo)

• Poly Sécurité (Vidéosurveillance/Intrusion)

• Groupe Opera Matthieu Marzio (Téléphonie/Internet)

• Engie Climatisation (Chauffage/Ventilation)

• LMEV (Maçonnerie/Peintures)

• Zolpan (Sols/Peintures)

• Laurent Nicot (Agencements)

• Damideaux Boissons (Brasserie, avec la collaboration

d’Heineken et Pepsi)