Un important événement se prépare : l’Ultra Trail des Montagnes du Jura (UTMJ)

L'épreuve fut dantesque, à la plus grande satisfaction des participants, contribuant ainsi dès la première année à faire rentrer l'UTMJ dans la cour des grands évènements sportifs nationaux.

La deuxième édition de l’UTMJ aura lieu les 1er, 2, 3 octobre 2021

Reliant le sud dans l’Ain au nord à Métabief après une incursion en Suisse, l’UTMJ traverse et valorise les infrastructures touristiques liées au Trail.

Le Trail et plus largement encore la « course nature » s’inscrivent résolument dans l’univers nordique. L’Espace Mont d’Or est un acteur majeur sur le massif et depuis 44 ans, a créé un réseau de partenaires qui lui permet d’oeuvrer sur les champs professionnels et bénévoles. L’UTMJ permet de mobiliser les « forces vives » des territoires au travers des associations et clubs, les collectivités et les socio-professionnels. Le triptyque indispensable à la structuration d’une véritable offre touristique est parfaitement activé pour contribuer à l’émergence d’une économie nouvelle plus résiliente face au changement climatique.



5 épreuves sont au programme pour 1 678 coureurs dont 290 femmes :

- UTMJ (175 km – 8 000 D+) : 500 dossards

- Franco-Suisse (120 km – 4 500 D+) : 800 dossards

- Renarde (79 km – 2 800 D+) : 900 dossards

- CMM (44 km – 1 400 D+) : 900 dossards

- Lynx (24 km – 1 050 D+) : 900 dossards.



Nouveau en 2021, l’UTMJ Kids





Une commune des Montagnes du Jura peut organiser d’ici le 27 septembre 2021,

sur 1 demi-journée de son choix des courses

pour les enfants et jeunes de 6 à 17 ans de sa commune,

respectant le « cahier des charges », correspondant aux préconisations de la F.F.A.





Chaque participant sera doté d’un dossard « souvenir » et d’un lot : cette année un « tour de cou » aux couleurs de l’UTMJ Kids. Les podiums de chaque catégorie recevront une médaille estampillée UTMJ Kids. Chaque organisateur est également doté d’un kit d’identifiants UTMJ Kids.

Tous les podiums sont invités à la finale de l’UTMJ Kids qui se déroulera dans le temps de l’UTMJ (les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021), sur le site d’arrivée de l’UTMJ à Métabief, comme et avec les champions de l’UTMJ (speakeur, vidéo, médias, ambiance…).

