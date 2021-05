La Communauté de Communes Loue Lison accompagne les entreprises sur le long terme

« Outre ce passage administratif obligé, c’est surtout l’occasion de discuter avec les acteurs locaux et de faire le lien avec les problématiques du territoire » rappelle Philippe Maréchal, vice-président en charge du développement économique à la CCLL.

En effet, si les élus communautaires ont reconnu la pertinence du projet et son adéquation avec le développement du territoire et a octroyé un coup de pouce financier, les liens entre acteurs économiques et collectivité ne s’arrêtent pas là. Emploi, approvisionnement, reprise d’activité, les sujets de discussion n’ont pas manqué.

Le soutien financier de la collectivité peut représenter une part mineure du projet mais c’est un déclencheur. Il peut ouvrir la porte à d’autres financements publics comme ceux de la Région ou de l’Europe, mais aussi rassurer les banques et permettre au demandeur de pouvoir boucler son plan de financement.

« Sur les conventions signées aujourd’hui et les dernières aides récemment validées en conseil communautaire, la CCLL apporte 63.791,15 € pour soutenir des investissements allant de 75.000 à 12 millions d’euros » souligne le président Jean-Claude Grenier. Des montants qui s’inscrivent forcément dans le temps et pérennisent le tissu économique Loue Lison, indispensable au maintien d’une dynamique territoriale.



Les dispositifs d’aide à l’immobilier et à l’investissement matériel de la CCLL restent actifs sur 2021 avec la possibilité d’un bonus lorsque le projet intègre les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial.

La SARL Devillers est un des bénéficiaires soutenus et pourra ainsi étendre ses locaux pour mieux organiser et développer son activité