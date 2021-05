108 animaux sauvés d’un élevage non conforme en Haute-Saône

Après investigation, la CAT avait signalé cet élevage auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Haute-Saône qui est intervenue sur place. Leur mise en demeure, après avoir constaté plusieurs manquements à la législation, était restée lettre morte et l’état des animaux se dégradait. La DDCSPP a alors demandé à la SPA d’intervenir le 26 mars dernier pour les sauver.

Le sauvetage aura duré près de sept heures et aura mobilisé de nombreuses personnes (gendarmerie, DDCSPP, vétérinaire mandaté par les autorités, équipes de la SPA telles que la CAT, le service juridique, des transféristes et plusieurs personnes d’un refuge pour aider à la manipulation des animaux). Il n’en fallait pas moins pour sauver les 81 chats et 27 chiens découverts dans des conditions déplorables.

Les trois quarts de ces animaux de différentes races convoitées provenaient de pays étrangers et n’étaient pas en règle (animaux non identifiés, absence de vaccination rage et de document sanitaire valide).

« Nous intervenions dans un élevage de chats mais nous avons eu la surprise de trouver également des chiens qui n’étaient donc pas déclarés. Il n’y avait pas assez de nourriture, d’eau et de litière pour la totalité des animaux. L’odeur d’urine et d’ammoniac était prenante en entrant dans la maison. Certains chats portaient même des couches, qui n’étaient pas changées, leur provoquant des infections graves … Nous avons également pu constater l’absence de nurserie et de locaux pour isoler les animaux malades ou blessés, c’est impensable dans un élevage ! Certains vivaient dans une obscurité totale. » témoigne Elodie, membre du service juridique protection animale de la SPA.

Soumis à ces terribles conditions de vie, la majorité des animaux étaient porteurs de maladies et en mauvaise santé : cachexie, gale des oreilles, diarrhées, ulcères cornéens, parasites, lésions liées à la teigne et aux puces, coryza… la liste est longue et non exhaustive. Les animaux vivaient par dizaines dans des pièces exigües et se transmettaient rapidement les maladies.

Les autorités ont pu négocier sur place avec l’éleveuse la cession des animaux. La Cellule Anti-Trafic a déposé plainte pour mauvais traitements commis par un professionnel. La SPA est dans l’attente de l’audience et espère des peines exemplaires.

Les animaux sont actuellement soignés par les équipes de la SPA. Leur rétablissement sera long, mais une fois vaccinés, identifiés, stérilisés et leur situation régularisée, ils pourront être adoptés.