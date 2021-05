BARBARA POMPILI, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, SE RENDRA DANS LE DOUBS CE LUNDI 17 MAI

La ministre visitera tout d’abord l’entreprise Vieille Matériaux à Mérey-sous-Montrond, qui produit un béton écologique en chanvre. Le béton en chanvre est un matériau biosourcé innovant qui présente de nombreux avantages, notamment en termes d’isolation thermique, en plus d’un faible impact environnemental.

Barbara Pompili se rendra ensuite à l’Institut universitaire technologique (IUT) de Besançon-Vesoul au 30 Avenue de l'Observatoire à Besançon pour échanger avec des élèves formés au calcul de l’indice de réparabilité. L’entreprise Spareka, qui aide les particuliers à réparer leurs appareils de maison et de jardin, organise cette formation. Allonger la durée de vie des produits en les réparant plutôt qu’en les jetant permet de réduire notre empreinte environnementale : c’est pour cela que le projet de loi Climat & Résilience complète la loi anti gaspillage pour une économie circulaire, en étendant la liste des produits pour lesquels les pièces détachées doivent être rendues disponibles pour pouvoir réparer ces produits. La ministre présentera également la nouvelle campagne pour faire connaitre l'indice de réparabilité, qui sera diffusée à la télévision dès le lendemain.



Vieille matériaux et Spareka font partie des lauréats de l’appel à projets « Entreprises engagées pour la transition écologique » organisé dans le cadre de France relance par le ministère de la Transition écologique et de l’ADEME et qui vise à accompagner les petites et moyennes entreprises dans l’industrialisation et la commercialisation de produits et solutions innovantes positives pour l’environnement. Elles recevront à ce titre un financement de France Relance.