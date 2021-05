(Malbrans) Une sortie du gouffre de Vauvougier pour le blessé après 48 heures d’intervention

Après 48 heures d’intervention, mobilisant le Spéléo-Secours Français, le service départemental d’incendie et de secours et la gendarmerie nationale, la victime a pu atteindre la surface....

Bilantée, elle a été transportée sur le CHRU Jean Minjoz à Besançon par voie aérienne. Son état est stable.

Cette opération de secours d’envergure tant dans les moyens que dans la durée, a mobilisé sur l’ensemble du week-end environ 200 personnes et a nécessité l’intervention de nombreux moyens de transport et d’intervention en milieu contraint dont l’usage de micro-charges explosives pour élargir divers points d’accès.

Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, tient à remercier chaleureusement l’ensemble des services et partenaires présents ainsi que la municipalité de Malbrans pour leur mobilisation durant le week-end écoulé et ce lundi, dans un contexte opérationnel complexe et rendu difficile par la météorologie. La remontée à la surface a débutée la nuit dernière à 23h15 mais s’est heurtée à 02h40 à un passage trop étroit pour permettre le passage de la civière médicalisée à l’horizontale.

La désobstruction a du être menée par outillage manuel et microcharge d’explosif afin de permettre la poursuite de la progression.

Rappel de la journée

A 05h00 du matin, les équipes de secours engagées se sont heurtées à de nouvelles difficultés, la victime étant au pied du puits Asco.

A 09h45, le puits d’une hauteur de 12 mètres était franchi et la progression a pu à nouveau se poursuivre.



A midi ce lundi, l’équipe de secours poursuit sa progression en direction du puits du Pendule d’une hauteur de 20 mètres, à l’issue la dernière étape pour rejoindre la surface sera engagée.

Il est désormais espéré une sortie du gouffre de Vauvougier dans les prochaines heures. 69 bénévoles du Spéléo Secours Français dont 39 à l’intérieur du gouffre, 25 sapeurs pompiers ainsi que 10 effectifs de la gendarmerie nationales sont mobilisés sur site.