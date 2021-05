Accident de spéléologie sur la commune de Malbrans, le blessé en cours d'évacuation ce dimanche

Un spéléologue de 55 ans a fait une chute samedi vers 15h15 de 4 à 6 mètres sous terre dans le gouffre de Vauvougier. Les pompiers sont intervenus dès 16h39 et un plan Spéléo Secours a été déclenché par le Préfet.

La victime présente des douleurs au dos et à une jambe. Elle se trouve à environ 150 m de l’entrée du gouffre. Trois puits de 38 mètres, 20 mètres, et 12 mètres ainsi qu’une étroiture d’environ 50 mètres de long sont entre la victime et l’entrée.



Selon un bilan ce dimanche 9 mai à 8h du Spéléo Secours Français du Doubs (SSF 25), l’état de la victime est stable avec un médecin qui se trouve à ses côtés ainsi qu'une équipe.

45 sauveteurs du SSF 25 sont actuellement engagés dans cette opération. Les équipes préparent l’évacuation en élargissant les passages étroits de la cavité.

Une ligne d’air comprimé a été mise en place pour faciliter ces travaux qui vont encore se poursuivre une bonne partie de la journée.

Les équipes SSF des départements limitrophes sont mobilisées et se tiennent prêtes pour renforcer les sauveteurs du Spéléo Secours Français du Doubs dans la journée afin d'évacuer la victime ce dimanche.

Un poste de commandement des pompiers du Doubs est déployé à Malbrans avec 11 sapeurs-pompiers sur place au plus fort de l'intervention.

Rappel des faits /

Samedi 8 mai 2021

Accident de spéléologie sur la commune de Malbrans, le préfet du Doubs a déclenché le plan Spéléo Secours

Selon le premier bilan communiqué par la Préfecture, le spéléologue de 55 ans est gravement blessé. Deux personnes étaient à ses côtés, il a été mis en sécurité.

Le Préfet du Doubs, Joël Mathurin, a activé le plan Spéléo Secours ainsi que la cellule de crise opérationnelle départementale. Il a demandé au sous-préfet de permanence, M. Jacky Hautier, de se rendre sur place. Un poste de commandement SDIS, le Grimp et le Secours Spéléo Français se sont rendus sur place.

Le maire de Malbrans a immédiatement mis à disposition sa salle polyvalente. A 20h les forces de gendarmerie étaient engagées à hauteur d'une dizaine de militaires et les forces de la sécurité civile à hauteur d'une douzaine de pompiers.

La voie est très étroite et nécessitera sans doute l'usage d'explosifs pour être ouverte. Une équipe de désobstruction a été engagée pour agrandir les passages étroits afin de garantir le passage de la civière lors de l’évacuation. Le sauvetage nécessitera beaucoup de temps mais tout est mis en œuvre pour le remonter en surface dans les meilleurs délais.

L’équipe assistance victime du Spéléo Secours Français et le médecin urgentiste SMUR/SSF ont rejoint la victime. Une ligne téléphonique sera mise en place afin d’établir le contact avec l’ensemble des équipes engagées.

