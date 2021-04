Les jeunes producteurs de lait à Comté se dévoilent…

Pourtant, si vous arpentez la campagne doubienne ou jurassienne, vous en découvrirez quelques facettes… et pour cause… les exploitations en lait AOP Comté mettent en valeur plus de la moitié de la surface agricole de l'aire d'appellation dans le département du Doubs et du Jura. Avec 2400 exploitations, 140 fruitières et 14 maisons d’affinage, la filière comté est un acteur majeur de notre région.

Mais savez-vous ce qui fait l’attrait de la filière comté pour les producteurs de lait ? Savez-vous pourquoi la filière conserve aujourd’hui un dynamisme d’installation en agriculture ?

Avec #jekiffemafilierecomte, venez découvrir l’âme des jeunes agriculteurs de la filière. Pour vous, ils se dévoilent pendant un mois… Chaque semaine, découvrez une facette différente de la vie d’un jeune agriculteur en production de lait à Comté : la traite, le renouvellement des générations, les paysages, et l’attrait de la filière. Chaque lundi, découvrez les témoignages des Jeunes Agriculteurs du Doubs et chaque jeudi ceux du Jura et vous saurez tout ! Alors n’attendez plus !



Rendez-vous sur jeunes-agriculteurs-bfc.fr/jeunes-producteurs-de-lait-a-comte-se-devoilent-jekiffemafilierecomte