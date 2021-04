L’intelligence artificielle au service des pompiers du Doubs pour mieux prévoir les secours

Malgré la crise sanitaire, l’activité des secours ne s’est jamais arrêtée. Outre la réalisation des missions de secours 24h/24 et 7j/7, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs accentue ses efforts dans l’amélioration continue de son niveau de service public en développant un système de prédiction des futures interventions de secours...

C’est pour répondre à cet objectif de « faire toujours mieux » que les sapeurs-pompiers du Doubs se sont liés en 2018 avec le laboratoire universitaire FEMTO-ST – notamment spécialisé dans la recherche autour de l’intelligence Artificielle et basé à l’IUT de Belfort-Montbéliard – pour répondre à une question importante : « Est-il possible de prédire le nombre, la nature et le lieu des futures demandes de secours ? ».

La réponse est OUI : le système PredictOps est en mesure de prédire l’activité future du service de secours avec une grande fiabilité. Grâce à l’Intelligence Artificielle, les sapeurs-pompiers du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (chargé de répondre au 18 et 112 puis d’engager les secours) peuvent connaître, à l’avance, le niveau global de sollicitation du service à une échéance de 1 h à 72 h.

Cet équipement, unique en France, vise à améliorer encore la rapidité des secours et la préparation opérationnelle des moyens humains et matériels qui seront engagés. Actuellement en cours de consolidation au sein de la salle opérationnelle du Doubs, l’outil devrait être pleinement opérationnel à l’été 2021.

L’ambition du SDIS 25, parallèlement aux avancées au profit de la population du Doubs, est de proposer PredictOps à d’autres services de secours afin que cette innovation puisse bénéficier à d’autres départements, voire au plan national.

PredictOPs, le pourquoi du comment

Le but ultime de PredictOPs est d’améliorer la sûreté́ et les performances des sapeurs-pompiers. (...). Pour que ces hommes et ces femmes n’aient plus à combattre le feu à l’aveugle, ils seront équipés de biocapteurs intelligents qui collecteront les données en temps réel pendant l’intervention. Ces biocapteurs interagiront entre eux et communiqueront les informations importantes aux infirmières ou médecins de l’équipe, via le réseau GSM/Internet. Ainsi, grâce à la transmission d’informations cruciales en temps réel, les membres de l’équipe en backup pourront évaluer et suivre l’état de santé des pompiers sur le terrain et connaître leur localisation exacte. Par ailleurs, une montre connectée sera également utilisée et reprogrammée en « balise homme-mort » pour permettre, en cas de problème, de localiser les sapeurs-pompiers à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments. Par la suite, toutes les données collectées ayant trait à l’état de santé des pompiers et à l’évolution de l’environnement dans lequel ils sont intervenus, permettront de constituer ou de compléter trois bases de connaissances qui seront exploitées par l’intelligence artificielle pour améliorer les interventions des pompiers.