3 001 876 euros pour le Téléthon en Bourgogne-Franche-Comté

Le Téléthon 2020 s’est déroulé dans un contexte totalement inédit, empêchant en partie l’organisation des animations traditionnelles. Mais forts de leur créativité et de leur détermination, les bénévoles se sont mobilisés différemment et ont réalisé une collecte inattendue sur le terrain...

Les chiffres =

Côte-d’Or (21) : 602 455 €

Doubs (25) : 629 438 €

Jura (39) : 343 367 €

Nièvre (58) : 201 483 €

Haute-Saône (70) : 286 869 €

Saône-et-Loire (71) : 558 420 €

Yonne (89) : 255 043 €

Territoire de Belfort (90) : 124 801 €



(La collecte finale du Téléthon 2020 s'élève à 77 298 024 euros).

____________





EN ROUTE POUR LE TELETHON 2021 !

Les bénévoles du Téléthon toujours surmotivés sont déjà dans les starting-blocks et préparent le Téléthon 2021. Croisons les doigts pour que les animations et, à travers elles, la convivialité et le plaisir de se retrouver, puissent de nouveau briller partout en France les 3 et 4 décembre prochain !

 En Côte d’Or (21), on est dans les starting-blocks pour le Téléthon 2021 !

Les bénévoles du Téléthon fourmillent d’idées et ont déjà inauguré une boutique éphémère Téléthon à Chevigny-Saint-Sauveur !



 En Haute-Saône, le Téléthon sera lumineux et gourmands

C’est promis, les bénévoles reprogramment la vente de décorations de Noël lumineuses, et bien entendu de nombreux drive gourmands seront organisés.



 En Saône-et-Loire (71), les associations se mobilisent pour le Téléthon 2021 !

Les bénévoles du Téléthon ont déjà comme projet d’organiser des défilés de voitures anciennes (Musée de l’automobile de Chauffailles), balade en calèche pour les enfants…



____________





LES CONTACTS TELETHON

Côte-d’Or (21) Aurore Mercey : 06 81 52 36 00



Doubs (25) Aurélie Saillard : 06 42 22 31 38



Jura (39) Jura-Nord : Sylvie SUDRE : 06 79 11 17 24 Jura-Sud : Daniel JAUD : 06 72 36 26 41



Nièvre (58) Jean-Marc LIGER : 06 14 24 29 07



Haute-Saône (70) – Sylvie GRANGEOT : 06 89 90 14 73



Saône-et-Loire (71) Saône-et-Loire EST : Service de presse 01 69 47 25 64 Saône-et-Loire OUEST : Catherine ROY 06 24 91 57 51



Yonne (89) Jacques GAUCHOT : 06 70 21 86 78



Territoire de Belfort (90) Henri Boucon : 06 66 67 43 41

www.afm-telethon.fr