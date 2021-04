De nouvelles aides exceptionnelles pour les collectivités dans le Doubs

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a mis en ligne les résultats pour le département du Doubs de cette dotation, qui joue un rôle crucial dans le soutien à l’investissement des collectivités de la région.

Au cours de l’exercice 2020, les communes et les intercommunalités du département du Doubs ont bénéficié de près de 7M d’euros supplémentaires de dotation de soutien à leurs investissements afin de réaliser des opérations structurantes sur le territoire et sur le quotidien des habitants, prioritairement en matière de transition écologique, de résilience sanitaire et de rénovation du patrimoine. Les dossiers soutenus sont majoritairement des projets de construction ou de réhabilitation de groupes scolaires et/ou périscolaires.

Ces crédits ont été mobilisés sur une enveloppe exceptionnelle de 950 millions d’euros à l’échelle nationale, qui fait partie intégrante du plan France Relance, et qui se déploie sur les exercices 2020 et 2021. Ce fonds exceptionnel s’ajoute aux enveloppes de 570 millions d’euros ouvertes dans la loi de finances pour 2020 et dans la loi de finances pour 2021, à la dotation d’équipement des territoires ruraux (1 Md€), ainsi qu'à l’enveloppe de 650 millions d’euros dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux, elle aussi mobilisée dans le cadre du plan France Relance.

Au niveau national, plus de 574 millions d’euros de subventions ont déjà été accordées sur cette enveloppe au bénéfice de 3 357 projets d'investissement partout sur le territoire.





Découvrez les communes et EPCI qui ont bénéficié des aides exceptionnelles (DSIL) dans le cadre de la relance = CARTE DE FRANCE DES PROJETS