Le préfet du Doubs généralise l’obligation du port du masque dans toutes les communes

Le préfet du Doubs, a décidé de généraliser, à compter du lundi 15 mars, l’obligation de port du masque pour les personnes de 11 ans et plus dans l’espace public sur le territoire urbanisé de l’ensemble des communes du département du Doubs...

Le COVID-19 continue d’affecter le département du Doubs.

Pour la semaine du 03 au 09 mars 2021, le taux d’incidence épidémique dans le département est de 240,4 pour 100 000 habitants et le taux de positivité des tests réalisés de 7,32 %. Pour les personnes de plus de 65 ans, public considéré comme à risque, le taux d’incidence est important avec 136 cas pour 100 000 habitants.

Tous les indicateurs sont à la hausse, avec une spécificité préoccupante concernant les variants sud-africain et brésilien, ainsi que le démontrent les analyses de la situation épidémiologique réalisées par Santé publique France et par la cellule départementale d’investigation.

En effet les cas de contamination à ces variants sont en hausse et connaissent une diffusion qui tend à s’élargir à tous les secteurs du département, alors qu’ils étaient jusqu’alors cantonnés dans le secteur du Grand Besançon.

Les variants sud-africain et brésilien représentent désormais 12 % des tests positifs contre 6 % au niveau régional.

La forte contagiosité de ces variants présente un risque important de surcharge des capacités hospitalières de prise en charge.

Compte tenu de cette situation, il demeure plus que jamais urgent et nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion en toutes circonstances, en particulier dans l’espace public.

Aussi, après avoir consulté les élus et le directeur régional de l’Agence Régionale de Santé, Joël Mathurin, préfet du Doubs, a décidé de généraliser, à compter du lundi 15 mars 2021 à 00h00 et jusqu’au 31 mars 2021 à 24h00, l’obligation de port du masque pour les personnes de 11 ans et plus dans l’espace public sur le territoire urbanisé de l’ensemble des communes du département du Doubs. Par territoire urbanisé, il faut entendre les zones délimitées par les panneaux indicateurs d’entrée et de sortie des communes.

De plus, afin de prévenir les regroupements et comportements propices à la propagation du virus, le préfet interdit, du 15 au 31 mars 2021, la consommation d’alcool sur la voie publique dans l’ensemble du département.