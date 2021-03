(PODCAST) TÉMOIGNAGES

Ils sont à la recherche de témoignages pour constituer l'écriture de leurs ouvrages : "L'hiver dans le Doubs" un projet sur le téléski de Bonnevaux (1970-1986) et un projet sur "L'hiver dans notre région" via différents aspects (neige, glace, travail, etc... )

Vous souhaitez faire part de vos souvenirs contactez-les via ces numéros :

- Danielle Grillon 06 76 07 47 71

- Eric Delacroix 06 72 31 70 36