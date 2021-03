Les pompiers du Doubs participent activement à la campagne de vaccination covid-19

Sans relâche depuis le début de l’année 2020, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) se mobilise bien au-delà de ses missions traditionnelles pour participer activement à la lutte contre l’épidémie COVID-19 qui impacte particulièrement le département.

« Depuis maintenant plus d’un an, les sapeurs-pompiers et agents du SDIS sont engagés sur tous les fronts : secours aux victimes COVID-19, suivi des personnes isolées, campagne de tests de prélèvement, campagne de vaccination, ils sont particulièrement impliqués dans tous les territoires de notre département au service de la population » confie Christine BOUQUIN, présidente du conseil départemental du Doubs et présidente du conseil d’administration du SDIS.

« Face à l’immense défi et à l’enjeu que constitue la vaccination massive des populations pour sortir notre Pays de cette épidémie persistante, le SDIS 25 se tient prêt à être sollicité pour démultiplier son engagement aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, et notamment du Département, pour accélérer la campagne de vaccination » ajoute la présidente de l’établissement public.

Comme tous les SDIS de France, le SDIS du Doubs et son service de santé et de secours médical (SSSM) peuvent compter sur des sapeurs-pompiers motivés et attachés à protéger la population, qu’ils soient volontaires ou professionnels des secours, médecins, infirmiers ou encore pharmaciens par exemple.