Décès de Paulette Guinchard, ancienne députée du Doubs et secrétaire d'Etat aux personnes âgées

Décès de Paulette Guinchard née en 1949 à Reugney, petit village paysan du Doubs, au beau milieu d’une famille de huit enfants.

Inscrite dans la génération du baby-boom d’après-guerre, elle grandit au sein d’une famille unie, cultivant la solidarité, le partage et l’ouverture d’esprit, sans aucune prétention sociale. Des souvenirs d’enfance qui vont structurer la personnalité de cette femme politique.



Paulette Guinchard été notamment députée de la seconde circonscription de Besançon en 1997 et membre de la commission des affaires sociales ; elle remet au premier ministre Lionel Jospin son rapport « Vieillir en France : enjeux et besoins d’une nouvelle orientation politique en direction des personnes âgées en perte d’autonomie » en 1999.

Elle entre dans son gouvernement en 2001 comme secrétaire d’État aux personnes âgées et porte le projet de loi qui crée l’allocation personnalisée de l’autonomie (APA). Elle sera également présidente du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; conseillère régionale ; membre du conseil municipal de Besançon - adjointe au maire de Besançon.



