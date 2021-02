Quand une peintre pontissalienne et une pâtissière-chocolatière se rencontrent, un soutien pour l'association "Rires de Héros" voit le jour. Vendre des galettes des rois composées de fèves artistiques, puis reverser les recettes aux enfants de cette association : tout le monde est heureux et tout le monde se régale ! Interview avec Géraldine Lonchampt, artiste Peintre et Delphine Verdant de chez "Marc Verdant Pâtisserie Chocolaterie" à Pontarlier.