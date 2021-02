(PODCAST) L'enfant du double espoir

César, 4 ans, est atteint d'une maladie génétique rare et dégénérative. Pour le sauver, il lui faut une greffe de moelle osseuse. Ses parents décident alors de faire un autre bébé, conçu in vitro, indemne de l'anémie de Fanconi et 100 % compatible avec César. En France, la loi n'autorise pas cette pratique. Le couple doit aller en Belgique pour concevoir le bébé. Quelques mois plus tard, par chance, Charlotte est enceinte de Marceau. Le sang de son cordon ombilical est prélevé puis congelé. César a maintenant 5 ans et demi, sa greffe est prévue dans 2 ans, mais son état de santé est très préoccupant et nécessite d'avancer le protocole. Ce film suit la famille de César pendant plus d'un an, de la conception de Marceau jusqu'à sa naissance, et montre le parcours de la greffe à l'Hôpital Robert Debré dans le service hématologie.