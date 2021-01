Masques chirurgicaux, les pompiers du Doubs s’équipent en local

Ce jeudi 28 janvier à l’occasion d’une journée de présentation de la fabrication de masques sanitaires jetables par des industriels locaux à Dannemarie-sur-Crête (sociétés PRESSEQUIP et AFD.Manufacture), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs passera symboliquement commande de 275 000 masques avec l’entreprise PRESSEQUIP.



Ces masques chirurgicaux ont pour objectif de protéger au quotidien les sapeurs-pompiers et autres personnels du SDIS.

Cette commande répond à la volonté de Madame Christine BOUQUIN, présidente du conseil départemental et présidente du conseil d’administration du SDIS, de participer pleinement au développement national et international du savoir-faire des entreprises locales ainsi que de placer le SDIS comme un établissement public acteur de la relance et du soutien économique.