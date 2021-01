"Balance ton braco", une récompense de 1000 euros contre le tueur du lynx de Quingey

Lynx braconné de Quingey : le Centre Athénas offre 1000 € à qui permettra la mise en cause de son auteur.

Le centre Athénas a révélé cette destruction illégale et ils ne veulent pas en rester là, car ces actes remettent en cause leurs actions de conservation.



Selon eux "dénoncer un délit d'atteinte au patrimoine commun n'est pas honteux, c'est un acte civique",

et de poursuivre "commettre ce délit, connaitre l'auteur et ne rien dire, c'est là qu'est la honte.

Nous voulons briser la loi du silence et libérer la parole. Bougez et parlez pour la biodiversité, aidez nous à les aider #balancetonbraco"

03 84 24 66 05