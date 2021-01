252 nouveaux sites mobiles à déployer par les opérateurs en Bourgogne-Franche-Comté

Ce sont plus de 500 nouveaux pylônes qui ont été mis en service depuis le lancement en 2018 du dispositif de couverture ciblée...

Le recours au télétravail généralisé, l’accélération de la transition digitale des TPE-PME et commerçants, les cours à distance, ont renforcé l’importance des infrastructures numériques et ont fait pesé sur les acteurs impliqués une exigence naturelle et légitime d’accélération de la couverture.



Ainsi au premier trimestre 2021, de nouvelles zones à couvrir prioritairement seront identifiées par les territoires.



Pour visionner la carte de couverture : www.monreseaumobile.fr





Les communes de la région Bourgogne-Franche-Comté qui figurent dans le 3ème arrêté 2020 ou dans le 1er arrêté 2021 :



2021-1 (janvier) Doubs GERMONDANS ; RIGNEY ; RIGNOSOT

2021-1 (janvier) Doubs OUHANS ; SAINT-GORGON-MAIN ; AUBONNE

2021-1 (janvier) Doubs BONNEVAUX / VAUX-ET-CHANTEGRUE

2021-1 (janvier) Doubs BONNÉTAGE

2021-1 (janvier) Doubs BUGNY / LA CHAUX

2021-1 (janvier) Doubs RUREY

2021-1 (janvier) Doubs MESLIÈRES

2021-1 (janvier) Doubs FOURNET-BLANCHEROCHE

2021-1 (janvier) Doubs LES COMBES

2021-1 (janvier) Doubs GLÈRE

2020-3 (décembre) Jura MIGNOVILLARD

2020-3 (décembre) Haute-Saône NEUVES GRANGES (CIREY)

2021-1 (janvier) Haute-Saône LE MAGNORAY

2021-1 (janvier) Haute-Saône HAMEAU DE CHAZELOT (MAILLEY-ET-CHAZELOT)

2021-1 (janvier) Haute-Saône FRANCALMONT

2021-1 (janvier) Haute-Saône ECHENOZ LE SEC

2021-1 (janvier) Haute-Saône VELLEGUINDRY ET LEVRECEY (LEVRECEY)

2020-3 (décembre) Territoire-de-Belfort BRETAGNE

2021-1 (janvier) Territoire-de-Belfort FLORIMONT/VELLESCOT/CHAVANNES LES GRANDS

2021-1 (janvier) Territoire-de-Belfort RECOUVRANCE

2020-3 (décembre) Côte-d'Or SAINT MARTIN DE LA MER

2021-1 (janvier) Côte-d'Or VAUX SAULES

2021-1 (janvier) Côte-d'Or ARCEY

2021-1 (janvier) Côte-d'Or THOISY LA BERCHÈRE

2021-1 (janvier) Côte-d'Or BALOT

2021-1 (janvier) Côte-d'Or QUEMIGNY SUR SEINE

2021-1 (janvier) Côte-d'Or NOD SUR SEINE

2021-1 (janvier) Côte-d'Or REMILLY EN MONTAGNE

2021-1 (janvier) Côte-d'Or MONTCEAU-ET-ECHARNANT

2020-3 (décembre) Nièvre SAINT AUBIN DES CHAUMES

2021-1 (janvier) Nièvre FOURS

2021-1 (janvier) Nièvre LUCENAY-LÈS-AIX

2021-1 (janvier) Nièvre CHITRY-LES-MINES

2021-1 (janvier) Nièvre CHITRY-LES-MINES - CHAUMOT

2021-1 (janvier) Nièvre LIMANTON

2020-3 (décembre) Saône-et-Loire SAISY

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire SAINT-BOIL

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire SAGY

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire CURDIN

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire SAINT-DIDIER-EN-BRESSE

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire LA-CHAPELLE-AU-MANS

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire NEUVY-GRANDCHAMP

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire LES GUERREAUX

2021-1 (janvier) Saône-et-Loire SAINT-RACHO

2020-3 (décembre) Yonne FONTENAY PRÈS VEZELAY

2021-1 (janvier) Yonne DOMATS

2021-1 (janvier) Yonne ARCE-DILO

2021-1 (janvier) Yonne DIGES

2021-1 (janvier) Yonne LOOZE / BRION

2021-1 (janvier) Yonne JUSSY

2021-1 (janvier) Yonne VALLAN