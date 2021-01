Bulletin neige du dimanche 24 janvier 2021 dans le Haut-Doubs

Autres activités domaine skiable de Métabief - Secteur Herba : ouvert à 100%, toutes les pistes de ski de fond et raquettes sont ouvertes. Départ de la Seigne aux Hôpitaux-Vieux.



- Secteur Mont d'Or : ouvert à 100%, toutes les pistes de ski de fond, raquettes et luge sont ouvertes. Départ des Granges-Raguin (Rochejean).



- Secteur Métabief : ouvert à 100%, toutes les pistes de ski de fond et raquettes sont ouvertes. Départ de la place Xavier Authier à Métabief.



- Secteur Entre-les-Fourgs (Jougne) : ouvert à 100%. Hors vacances ouverture les samedis et dimanches. - Secteur Malbuisson - La Fuvelle : ouvert à 100%. Hors vacances, ouverture les mercredis, samedis et dimanches.



- Secteur Haute-Joux - Vaux et Chantegrue : ouvert à 100%, toutes les pistes de ski de fond et raquettes sont ouvertes.