Bulletin neige du dimanche 17 janvier 2021 dans le Haut-Doubs

Secteur Les Fourgs Domaine nordique - Secteur Les Fourgs / Herba : ouvert à 100% en ski de fond, raquettes et multi-activités. Départ de la Coupe aux Fourgs.

Secteur Pontarlier Domaine nordique - Secteur Larmont : toutes les pistes de ski de fond, raquettes et luge sont ouvertes ainsi que la stade ludique.

Tapis ouvert en alpin.



- Secteur Malmaison : ouvert à 100%, toutes les pistes sont ouvertes et damage des pistes ce matin.



- Secteur Les Granges Dessus : toutes les pistes sont ouvertes sauf la piste bleu La Combe Luche, damage en cours de journée selon les chutes de neige.



- Secteur Les Verrières de Joux : toutes les pistes de ski de fond sont ouvertes.



- Secteur Frasne : 9 km de pistes de ski de fond, pistes raquettes et luge sont ouvertes.

Secteur Loue-Saugeais Domaine nordique - Secteur Hauterive La Fresse - le Haut Saugeais Blanc : 31 km de pistes de ski de fond ouvertes, sentiers raquettes ouverts.



- Secteur Arc sous Cicon - Crêt Monniot : 45 km de pistes de ski de fond ouverts, pistes raquettes ouvertes.



- Secteur La Chaux de Gilley - La Cernay Blanche : Ouvert à 100 %. Toutes les pistes de ski de fond et raquettes ouvertes. (Hors vacances, ouverture les mercredis après-midis et week-ends).



- Secteur Gilley : ouvert à 100%, toutes les pistes de ski de fond et raquettes sont ouvertes.

Secteur Métabief Domaine nordique - Secteur Herba : ouvert à 100%, avec pistes de ski de fond, raquettes et multi-activités. Départ de la Seigne aux Hôpitaux-Vieux.



- Secteur Mont d'Or : ouvert à 100% avec pistes de ski de fond et sentiers raquettes/multi-activités. Départ des Granges-Raguin (Rochejean).



- Secteur Métabief : ouvert à 100% avec pistes de ski de fond et sentiers raquettes/multi-activités. Départ de la place Xavier Authier à Métabief.



- Secteur Entre-les-Fourgs (Jougne) : informations non communiquées.