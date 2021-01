Opération de dépistage au Lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crète

Après le constat d’une augmentation du nombre de cas contacts à risque ces dix derniers jours et suite à une recommandation de l'ARS et de la DRAAF BFC, le Lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crète, en concertation avec les services de la Préfecture du Doubs, et le rectorat de Besançon, organise une campagne de dépistage collectif Covid19 ces lundi 18/01 et mardi 19/01, pour tous les personnels et apprenants.

Ce dépistage collectif RT-PCR est piloté par la Cellule Départementale d'Investigation 25-90 de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté - Direction Inspection, Contrôle, Audit.

Il est mis en oeuvre par le LPA de Saint-Vit ; il s’inscrit dans une volonté de renforcer la prévention et d’anticiper efficacement une éventuelle chaîne de contamination.

A ce stade aucun cas de variant du virus SARS-COV-2 n’a été détecté...

Cette initiative vient en complément du protocole sanitaire renforcé mis en place depuis la rentrée de septembre, sur l’établissement.

Il s’inscrit dans le cadre de l’instruction interministérielle du 16 novembre 2020 relative au déploiement des campagnes de tests rapides au profit des établissements scolaires de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole.

Ainsi, tous les personnels et les apprenants du Lycée Granvelle pourront librement choisir de se faire tester sur ces deux demi-journées, de 14h à 18h.