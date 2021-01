Nouveauté, l'application "Mon pass ENJ"

Les sites nordiques des Montagnes du Jura innovent en matière de numérique cet hiver !

Unique en France, les pratiquants d'activités nordiques ont désormais la possibilité d’utiliser leur smartphone à la place des redevances papier pour aller skier.

Pour cet hiver, les Pass séances et plurijournaliers sont concernés.

Le skieur peut acheter son Pass chez lui, et présenter son smartphone lors des contrôles sur les pistes.



Achetez votre Pass nordique en ligne sur pass.espacenordiquejurassien.com et importez le ensuite sur le smartphone

