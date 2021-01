Les LPO de Bourgogne Franche-Comté ont fusionné

Depuis maintenant quatre ans, les adhérent.e.s et les salarié.e.s des LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, Franche-Comté et Yonne conduisent un projet d’envergure et jugé indispensable : unir les forces des trois associations engagées dans la lutte contre le déclin de la biodiversité.

Forte de près de 3 000 adhérent.e.s et 32 salarié.e.s, la LPO BFC met en commun outils et expériences pour créer des synergies.

Ainsi, elle agira plus efficacement pour la biodiversité avec l’ensemble des citoyens et tous les acteurs de la société, afin d’assurer la sauvegarde des espèces sauvages et la préservation de leurs habitats.



Depuis le 1er janvier 2021, la LPO BFC se dote d’une nouvelle adresse e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Sur le terrain, les associations locales deviennent les Comités Territoriaux Côte d’Or et Saône-et-Loire, Franche-Comté, et Yonne. Les quatre sites (Auxerre, Besançon, Châtenoy-le-Royal et Talant) et les équipes salariales sont maintenus. Ils préservent ainsi un ancrage réparti sur l’ensemble du territoire et assurent une proximité avec les citoyens, les collectivités, les administrations, les entreprises, etc.

Leurs coordinations sont organisées selon un nouveau schéma de gouvernance, avec, notamment, un Conseil d’administration régional.



La LPO Bourgogne Franche-Comté a pour mission d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. Si la création juridique et administrative de cette nouvelle LPO a bien eu lieu au 1er janvier 2021, une dynamique d’action régionale était déjà engagée depuis plusieurs années (Collectif CEDRE pour les entreprises, études scientifiques régionales, expertises, etc.).

Il est possible de contacter nos différents sites pour toutes sortes de besoins (faune sauvage en détresse, problématiques de cohabitation, connaissances et inventaires de la faune sauvage locale, projets d’animations ou d’expositions pédagogiques, évènementiels ou tout autre initiative en faveur de la biodiversité).

Contact en Franche-Comté :

7, rue Voirin

25000 Besançon

03 81 50 43 10.

www.bourgogne-franche-comte.lpo.fr