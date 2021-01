Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, en déplacement à Valdahon le vendredi 8 janvier 2021

Dans le cadre de France Relance et du plan « 1 jeune, 1 solution », les plans régionaux d’investissement dans les compétences signés entre l’Etat et les Régions pour accompagner et accélérer le développement de la formation professionnelle au niveau local sont amenés à s’enrichir. Le plan de relance mobilise en effet 1 milliard d’euros pour renforcer et développer les compétences des travailleurs vers les secteurs porteurs tels que le numérique, la transition écologique ou encore la santé.

Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Océane Charret-Godard, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Olivier Grimaitre et Bernard Gaulier, Vice-présidents du Comité régional, de la formation et de l’orientation professionnelle de Bourgogne-Franche-Comté seront ainsi à Valdahon (Doubs) vendredi 8 janvier 2021 pour signer l’avenant au pacte régional d’investissement dans les compétences, en présence de Carine Seiler, haut-commissaire aux Compétences et de Joël Mathurin, préfet du Doubs.

A travers cet avenant, l’Etat investit plus de 29 millions d’euros en Bourgogne-Franche-Comté – qui s’ajoutent aux 252 millions d’euros investis dans le cadre du pacte régional initial – pour accompagner la formation des jeunes, des demandeurs d’emploi et des salariés en reconversion vers les métiers porteurs localement (maroquinerie, photovoltaïque, services à la personne, BTP…).

Il est prévu une visite de l'Ecole de Maroquinerie d'Avoudrey sur le site de Valdahon.