Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce mercredi 6 janvier à la Résidence des 7 Collines à Besançon

Cette étape essentielle permettra de fiabiliser le parcours logistique d’approvisionnement des vaccins et de sécuriser le processus de vaccination auprès de nos résidents et de nos professionnels avant le déploiement de la campagne à l’ensemble du département. Nous avons souhaité apporter notre soutien efficace au déclenchement de la campagne de vaccination en proposant la résidence des 7 collines, EHPAD bisontin de la Mutualité Française Comtoise, comme établissement pilote.

Etant attaché à nos valeurs mutualistes, et tout particulièrement à la solidarité, la Mutualité Française Comtoise privilégie une démarche d’information fiable auprès des résidents, tient à diffuser des informations claires et compréhensibles visant à recueillir le consentement éclairé du résident ou de sa personne de confiance pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Nous faisons tout notre possible, dans chacun de nos EHPAD, pour faire adhérer les résidents et les professionnels à cette démarche de responsabilité sociétale visant à les convaincre qu’il y a plus de bénéfices que de risques à se faire vacciner, aux fins d’obtenir une immunité collective de plus de 60%.

Tout au long de cette campagne de vaccination, les professionnels de nos activités seront les pivots de cette action de prévention du risque infectieux. Nous avons déjà mis en place une organisation pertinente qui permet aux professionnels médicaux et paramédicaux de nos établissements de réaliser eux-mêmes les consultations pré vaccinales, le recueil du consentement éclairé et la vaccination. Nous avons eu également la volonté d’associer les médecins traitants et même des médecins à la retraite pour mener toutes les actions aptes à remporter la victoire de l’immunité collective.

Dans nos EHPAD comme dans toutes nos activités, nous avons voulu la mobilisation sociétale de tous les acteurs mutualistes, de la direction générale au salarié le plus éloigné. Nous participons dès cette semaine à la collecte des données dans le système d’information de la CNAM et nous suivrons nos propres indicateurs de manière à mesurer l’adhésion de toutes et de tous à cette démarche et d’’évaluer la performance du processus de vaccination. Enfin nous participons dès maintenant avec l’ARS Bourgogne Franche Comté aux actions visant à régler les éventuelles difficultés rencontrées afin de trouver ensemble les solutions organisationnelles les plus pertinentes.

Aux 7 collines, comme dans chacun de nos 14 EHPAD, nous encourageons l’accès aux vaccins et nous informerons périodiquement nos résidents et nos professionnels sur les effets secondaires constatées tout au long de la campagne de vaccination dans nos activités.

60 résidents et 5 professionnels vont bénéficier de la première injection du vaccin Pfizer/Biontech à l’issue de la première livraison de vaccins. Le nombre de personnes retenues pour la première vaccination est le résultat d’un choix réfléchi, d’une réflexion médicale bénéfices/Risques qui a permis de retenir les personnes consentantes, répondant à l’ensemble des critères médicaux garantissant la sécurité des personnes. Ainsi ont été exclues les personnes qui avaient été contaminées dans les trois mois précédant la date prévisible de vaccination et les personnes pouvant présenter des risques d’allergie graves.

Une majorité des résidents et/ou leurs personnes de confiance ont donné leur consentement éclairé à se faire vacciner après une discussion bénéfices/risques avec leur médecin traitant et le médecin coordonnateur de l’EHPAD.

Enfin, la mobilisation des équipes est extraordinaire avec une volonté de protéger et d’assurer le bien-être et la sécurité des résidents et des professionnels et ainsi de pouvoir se tourner vers un avenir plus radieux et des jours meilleurs en 2021 !



Plus d'informations sur notre site internet www.mutualite-comtoise.fr









À propos de Mutualité Française Comtoise

Mutualité Française Comtoise est une entreprise de l’économie sociale et solidaire en Franche-Comté, régie par le livre 3 du Code de la Mutualité, dont la gouvernance est assurée par des femmes et des hommes élus par des mutuelles. Ce groupement mutualiste est une société de personnes dont l’objectif n’est pas le profit mais le progrès social, nourri par des valeurs : solidarité, liberté, démocratie.

Mutualité Française Comtoise accompagne les personnes tout au long de leur vie en leur proposant une offre de santé de qualité accessible à tous. Elle emploie 900 salariés répartis sur une quarantaine de sites et gère des services de soins et d’accompagnement mutualistes :

1 service d’hospitalisation à domicile (120 lits) dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort

7 centres dentaires

9 magasins Ecouter Voir optique mutualiste

8 centres Ecouter Voir audition mutualiste

14 résidences pour personnes âgées dépendantes

Mutualité Française Comtoise inscrit son action dans la durée, et dans une logique de partenariat et de coopération avec l’ensemble des acteurs concernés.