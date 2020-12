Le grand gagnant du jackpot record de 200 millions d’euros a reçu son gain et souhaite créer sa propre Fondation

Il devient le plus grand gagnant de la loterie en France et dans l’ensemble de la communauté Euromillions composée de neuf pays.



« C’est un immense plaisir de remettre cette somme historique de 200 millions d’euros. Pour l’ensemble des collaborateurs de FDJ, aider à concrétiser les rêves et accompagner la naissance de nouveaux projets est une grande fierté. Je suis particulièrement émue de savoir que ce grand gagnant souhaite partager en s’investissant dans des projets caritatifs. », a déclaré Stéphane Pallez lors du paiement.



Histoire du gagnant : gagner pour ceux qui n’ont pas autant de chance



Il s’agit d’un joueur occasionnel d’Euromillions, qui a validé sa prise de jeu depuis son compte en ligne sur le site www.fdj.fr. Il venait de créer son compte joueur au mois de mars, alors qu’il joue habituellement en point de vente, pour éviter de se déplacer durant le confinement.



Ce gagnant tente sa chance uniquement lors de jackpots exceptionnels, avec l’idée d’aider ceux qui en ont besoin s’il gagne. Il choisit sa combinaison en mélangeant des numéros fétiches, qui correspondent à des événements de sa vie, et des numéros aléatoires.



Dès le lendemain du tirage, il apprend qu’il a gagné en consultant son compte sur www.fdj.fr mais a encore du mal à y croire. Il commence à réaliser après avoir échangé avec le service Relations gagnants de FDJ, qui lui confirme son gain.



Selon lui, le plus important est de pouvoir partager ce gain. « Voir les gens heureux autour de moi, c’est la plus belle des récompenses. », déclare-t-il. « Quand l’argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n’ont pas autant de chance. Sinon, ça n’a pas de sens ».



Particulièrement sensible à la santé, ce gagnant envisage de faire des dons à des hôpitaux, voire de créer sa propre Fondation. « Si j’arrive à faire vivre et grandir ma Fondation, tout gagné », précise-t-il. Il souhaite également offrir une nouvelle voiture à sa fille, faire des travaux dans sa maison du Sud de la France qu’il ne compte pas quitter, et aider des proches qui en ont besoin.



Le gagnant désire conserver son anonymat.



La combinaison gagnante : 6 – 9 – 13 – 24 – 41, étoiles 3 et 12.