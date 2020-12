3 blessés dans un accident de car à LABERGEMENT-ST-MARIE - OUVERTURE D'UN N° VERT

Le bilan fait état de 3 blessés.





Selon L’EST REPUBLICAIN :

- « D'après nos premières informations, on déplore actuellement deux blessés graves et un autre plus léger. »

- Selon FRANCE 3 FRANCHE-COMTE :

« Un premier bilan fait état de 3 blessés. Un élève est en cours de désincarcération selon le maire de la commune ».

- Selon le site MACOMMUNE.INFO :

« La gendarmerie fait état de deux blessés légers et un blessé plus grave (enfant incarcéré) ».

- Selon PLEINAIR.NET

« Le véhicule s’est couché dans un talus. Des enfants seraient coincés sous le véhicule. »

__________________________________________