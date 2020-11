(Billet) A Ornans on déboulonne les sapins Vendôme

Un groupe de jeunes ornanais est pointé du doigt, d'autres évoquent la possibilité d'une action des anticapitalistes.

Rappelons que ces sapins renversés servaient pour l'illumination de la place Vendôme et au pays de Courbet cela serait tout un symbole !

________

La réaction du président de l'association ACC'OR sur les réseaux sociaux :

"Troisième nuits de vandalisme dans les rues d'Ornans... des dégâts crescendo.. avec un coût à la fois à la collectivité et à l association. Un courrier va être envoyé à la Préfecture car nous regrettons et dénonçons le manque de réactivité des pouvoirs publics sur cette problématique particulière... Nos libertés s'amenuisent et nous l'avons acceptés, nous acceptons de bonne grâce que la force publique investisse les petits commerces, les marchés pour vérifier le respect des règles sanitaires. Les commerçants sont des adultes responsables, les producteurs des adultes responsables et il nous semble pas que nous soyons actuellement le problème.. Nous préférerions que ce temps consacré le soit en direction du véritable problème, de la délinquance naissante , qui s'exerce le jour mais aussi essentiellement la nuit, et plus particulièrement ces trois dernières nuit en centre ville d'Ornans. Ceci n'enlève en rien le respect profond que nous avons pour ceux et celles qui agissent pour veiller à l'exécution des lois, et à faire respecter la sécurité et l'ordre pubique dans des conditions difficiles. AB".