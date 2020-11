Un nouveau directeur à la Citadelle de Besançon

Valérie Guy a quitté ses fonctions de directrice de la Citadelle le 12 novembre dernier pour des raisons personnelles.

A l’issue d’une procédure de recrutement interne, Alexandre Arnodo a été choisi pour lui succéder. Sa prise de poste est fixée au 18 janvier 2021.

Alexandre Arnodo est né en 1978 à Forbach en Lorraine. Il a fait ses études à Nancy. Avec un DEA de droit communautaire, il arrive à Besançon en 2005..

En juin 2006, Alexandre Arnodo rejoint le service juridique à la Ville de Besançon. Depuis plus de 10 ans, il travaille au pôle culture de la Ville où il occupe, depuis 2014, le poste de secrétaire général- directeur adjoint.

Il connait tous les acteurs culturels de la ville de Besançon et du Grand Besançon ainsi que leurs projets.

Alexandre Arnodo a participé à la mise en régie de la Citadelle, au projet de rénovation du Musée de la Résistance et de la Déportation et aujourd’hui a entamé la réflexion sur l’avenir du parc zoologique. Il possède donc une solide connaissance de cette direction, de ses équipes, de ses enjeux mais également des défis auxquels elle doit faire face.

Le jury a été séduit par la vision et le projet qu’Alexandre Arnodo a défendu lors de son recrutement. Il aura donc le défi de faire vivre et d’ouvrir sur la Ville le monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco; ce lieu à la fois unique dans son ensemble et multiple dans sa composition où se croisent des enjeux touristiques, culturels et environnementaux majeurs pour notre territoire.

(crédit photo ©Eric Chatelain)