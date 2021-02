Ouverture de la déchetterie provisoire d'Ornans

Elle se situe juste à côté de la déchetterie précédente, rue des Epenottes dans la zone industrielle de Noirichaud.

Elle sera ouverte les après-midi, du lundi au samedi de 13h30 à 16h50 (jusqu’à 17h50 uniquement le samedi et durant la période d’horaires d’été, du 1er mars au 31 octobre).

Les déchets suivants y sont acceptés :

- gravats inertes (gravats ne se détériorant pas avec le temps : pierre, faïence, brique …)

- déchets de chantier (déchets poussiéreux, laine de verre, béton cellulaire, …)

- incinérables (valise, CD, DVD, papier peint, carton souillé, parquet stratifié, …)

- cartons / ferrailles - déchets dangereux ménagers (peintures, aérosols, produits d’entretien …)

Attention : le dépôt des déchets se fera via des ouvertures latérales situées sur les bennes. Les plus grandes mesurent 140 cm x 60cm. Aussi veillez à ne pas emmener des objets trop lourds ni trop volumineux qui ne passeraient pas dans ces ouvertures.

L’accès à cette déchetterie provisoire est réservé aux particuliers possédant un badge SYBERT. Elle n’est pas accessible aux collectivités, professionnels, associations et administrations.

Pour évacuer les autres types de déchets, les usagers sont invités à se rendre dans l’une des 15 autres déchetteries du SYBERT (adresses et horaires sur le site du SYBERT).

Pour rappel, les habitants des communes de Mouthier Haute-Pierre, Montgesoye, Vuillafans, Durnes, Lavans-Vuillafans, Echevannes et Lods peuvent accéder à la déchetterie de Saint-Gorgon-Main avec leur badge SYBERT.

Horaires et déchets acceptés sur le site du SMCOM.

Les professionnels sont invités à déposer leurs déchets sur l’un des deux sites suivants :

- CUINET Solutions Déchets, 3 rue des gouttes 25620 Tarcenay

- BBCI, rue de Naglans 25660 Mérey-sous-Montrond

Les meubles, déchets électroniques et électriques ainsi que les objets destinés à la ressourcerie sont à déposer à Emmaüs Ornans du lundi au samedi de 13h30 à 16h50 (en horaires d’hiver du 1er novembre au 28/29 février) et jusqu’à 17h50 le samedi en période été (du 1er mars au 31 octobre).

La création d’une nouvelle déchetterie, permanente, est actuellement à l’étude sur le secteur d’Ornans. Pour se tenir informé de l’évolution du projet, rendez-vous sur le site du SYBERT.

_______________

Cette déchetterie a été construite en 1995, par la commune, sur un terrain lui appartenant. En 2002, l'exploitation de ce site a été confiée au SYBERT. La société RIVEX, déjà implantée à Ornans, envisage depuis quelques temps de relocaliser son activité sur un terrain plus vaste tout en restant dans la Petite Cité de Caractère.

C'est en septembre 2020 que ce projet, qui concerne 100 emplois, s'est confirmé.



Le terrain choisi pour cette relocalisation se situe sur la zone actuellement occupée par la déchetterie. Le SYBERT, qui n'est pas propriétaire du terrain, devra donc déménager au plus tard début janvier 2021 et mettre en place une organisation de substitution. Afin de toujours proposer le meilleur service à ses usagers, le SYBERT et la Communauté de communes Loue Lison sont en cours d’élaboration de cette organisation qui sera communiquée mi-décembre 2020 pour une mise en place dès le 4 janvier 2021. La déchetterie actuelle reste active jusqu’au samedi 2 janvier 2021.



Il est rappelé qu'avec leur badge, les habitants du SYBERT ont accès à toutes les déchetteries du territoire.



Toutes les adresses, jours et horaires d'ouverture sont disponibles sur le site internet du SYBERT.