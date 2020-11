Fermeture de l'actuelle déchetterie d'Ornans le 2 janvier 2021

Cette déchetterie a été construite en 1995, par la commune, sur un terrain lui appartenant. En 2002, l'exploitation de ce site a été confiée au SYBERT. La société RIVEX, déjà implantée à Ornans, envisage depuis quelques temps de relocaliser son activité sur un terrain plus vaste tout en restant dans la Petite Cité de Caractère.

C'est en septembre 2020 que ce projet, qui concerne 100 emplois, s'est confirmé.



Le terrain choisi pour cette relocalisation se situe sur la zone actuellement occupée par la déchetterie. Le SYBERT, qui n'est pas propriétaire du terrain, devra donc déménager au plus tard début janvier 2021 et mettre en place une organisation de substitution. Afin de toujours proposer le meilleur service à ses usagers, le SYBERT et la Communauté de communes Loue Lison sont en cours d’élaboration de cette organisation qui sera communiquée mi-décembre 2020 pour une mise en place dès le 4 janvier 2021. La déchetterie actuelle reste active jusqu’au samedi 2 janvier 2021.



Il est rappelé qu'avec leur badge, les habitants du SYBERT ont accès à toutes les déchetteries du territoire.



Toutes les adresses, jours et horaires d'ouverture sont disponibles sur le site internet du SYBERT.