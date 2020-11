Le plus grand parc photovoltaïque de Franche-Comté à Picarreau

Le projet de ferme solaire de Picarreau (39), entre Champagnole et Poligny, sera le plus grand jamais réalisé en Franche-Comté. Après trois années de développement, il est entré en phase opérationnelle début 2020 avec une mise en service prévue en 2021...

Le projet est porté depuis plusieurs années par Dominique PELLIN, Maire de Picarreau. Pour la structuration de ce projet, la mairie a été épaulée par l'AJENA, une association jurassienne dont l'une des missions est d'aider à l'émergence de projets pour la transition énergétique. Le projet a été développé par CS Solaire en étroite collaboration avec les acteurs locaux. L'entretien du terrain sera en partie réalisé par la commune et la réalisation de la ferme solaire sera un vecteur de développement économique de la région.

Présentation en vidéo : LA FERME SOLAIRE

La centrale photovoltaïque de Picarreau produira environ 29 500 MWh* par an et évitera l'émission d'environ 1 200 tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 10 000 foyers**, soit l'équivalent du nombre de foyers de Lons-le-Saunier. Ce projet est par ailleurs accompagné d'un important volet environnemental : restauration du pastoralisme, programme de préservation de la biodiversité de la faune et de la flore, réalisation d'un sentier pédagogique.

Un investissement associant les habitants à la transition énergétique de leur territoire

Le projet de la ferme solaire de Picarreau est lauréat de l'appel d'offres national de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui vise à soutenir le développement des énergies renouvelables sur le territoire français en encourageant les projets les plus compétitifs et les plus responsables en matière d'empreinte carbone. En déposant son dossier de candidature, CS Solaire, s'est engagée à mettre en œuvre un financement citoyen associant les habitants à la transition énergétique de leur territoire. Le financement participatif sera structuré en partenariat avec Enerfip, un des leaders du financement participatif de projets d'énergies renouvelables, et par l'AJENA. La mairie de Picarreau prendra également part au financement du projet.

Le montant à collecter pour cette infrastructure de grande ampleur est de 1.300.000 €. Les habitants du territoire pourront investir une partie de leur épargne, à partir de 10 €, dans ce projet qui contribue à la transition énergétique, tout en bénéficiant d'une rentabilité intéressante.

La collecte s'ouvrira fin novembre 2020 sur la plateforme enerfip.fr. L'investissement est réservé aux habitants du département du Jura et des départements limitrophes : l'Ain, la Côte d'Or, le Doubs, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire.

Les personnes souhaitant investir dans le projet peuvent le soutenir sur la page dédiée : https://enerfip.fr/picarreau afin d'être averti de l'ouverture de la collecte.

____________________________



A PROPOS DE CORSICA SOLE

CS Solaire est une filiale du groupe Corsica Sole, acteur majeur du photovoltaïque en France et un des leaders du stockage de l'électricité. En pleine croissance, l'entreprise exploite en France et dans les DROM des centrales et des unités de stockage, totalisant plus de 100 MWc de puissance et près de 50 MWh de stockage, Corsica Sole développe un portefeuille de projets de près de 1GW pour les années à venir. https://www.corsicasole.com



A PROPOS D'AJENA

Impliquée depuis de nombreuses années dans ce que l'on appelle aujourd'hui la transition énergétique, l'association Ajena a été créée en 1980 dans le but de faire la promotion des économies d'énergie et des énergies renouvelables ; elle est composée actuellement d'une équipe de 15 administrateurs, 11 salariés et 170 adhérents.

Face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, l'association œuvre principalement à : informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens ; apporter des solutions techniques cohérentes dans le domaine du bâtiment et de l'énergie ; lutter contre la précarité énergétique ; transmettre ses connaissances.

Plus largement, Ajena aide à l'aboutissement de tous les projets en liens avec l'énergie : dans le domaine du bâtiment, des transports, de la consommation. https://www.ajena.org

A PROPOS D'ENERFIP

Enerfip a été fondée en 2014 par des professionnels des énergies renouvelables expérimentés en matière de financement. Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, elle sélectionne des projets fiables développés par des entreprises reconnues. Les citoyens placent ensuite une partie de leur épargne, sans aucun frais, dans les projets de leur choix pendant 3 à 6 ans avec un taux d'intérêt pouvant s'élever jusqu'à 7 %.

Chiffres clefs : 50 millions € collectés. 155 projets financés. 20 000 membres. 20 salariés. Créée en 2014 à Montpellier.

Plus d'informations : https:/www.enerfip.fr